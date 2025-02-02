Полиция проверит информацию о жителе Алтая, от действий которого страдала семья

На него уже поступали заявления за вымогательство и нанесение побоев В Алтайском крае сотрудники полиции начали проверку по опубликованной в интернете информации о противоправных действиях жителя Зудилово.
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