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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Полиция проверит информацию о жителе Алтая, от действий которого страдала семья

Полиция проверит информацию о жителе Алтая, от действий которого страдала семья

На него уже поступали заявления за вымогательство и нанесение побоев В Алтайском крае сотрудники полиции начали проверку по опубликованной в интернете информации о противоправных действиях жителя Зудилово.

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