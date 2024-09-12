«За рулем» предлагает организацию мероприятий

Какими могут быть мероприятия? «За рулем» предлагает юридическим лицам организацию широкого спектра мероприятий, включающих тест-драйвы, автопробеги, презентации, пресс-конференции, дилерские конференции.
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