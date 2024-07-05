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Въезды на Крымский мост временно перекрыли

Въезды на Крымский мост временно перекрыли

Находящихся перед объектом людей попросили сохранять спокойствие.Сегодня в 10:48 информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщил о том, что переправа перекрета.

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