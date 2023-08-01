Август начался с новой атаки БПЛА на Московский регион. Повреждена та же башня в «Москва-Сити»

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Комментарии
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ВС
...&quot;Большинство из этих людей ловят до того, как они совершают теракты...&quot;. Зачем же открыли границу нараспашку украинским как бы &quot;беженцам&quot;,  среди которых ждуны и откровенные агенты СБУ. А теперь ФСБ мучается их выявлять и отлавливать.
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