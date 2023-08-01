Август начался с новой атаки БПЛА на Московский регион. Повреждена та же башня в «Москва-Сити»
"Жители Одинцово и Наро-Фоминска сообщают о беспилотниках и работе системы ПВО", - информировал в 3:24 ТГ-канал Shot.
Комментарии
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..."Большинство из этих людей ловят до того, как они совершают теракты...". Зачем же открыли границу нараспашку украинским как бы "беженцам", среди которых ждуны и откровенные агенты СБУ. А теперь ФСБ мучается их выявлять и отлавливать.
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