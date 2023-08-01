Август начался с новой атаки БПЛА на Московский регион. Повреждена та же башня в «Москва-Сити»

ВС

..."Большинство из этих людей ловят до того, как они совершают теракты...". Зачем же открыли границу нараспашку украинским как бы "беженцам", среди которых ждуны и откровенные агенты СБУ. А теперь ФСБ мучается их выявлять и отлавливать.