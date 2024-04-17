Состоится ´прямая телефонная линия´ по вопросу предоставления гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, льг...

17.04.2024 с 12:00 до 13:00 управлением социальной защиты администрации Первомайского района г. Бобруйска состоится ´прямая телефонная линия´ по вопросу предоставления гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, льгот и компенсаций.