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Разин о 4:5 от Беларуси: «Металлург» проверил молодых, взял шестерых из «Лис». Детские ошибки, не хватило опыта, но качеством игры доволен»

«Прежде всего хотелось проверить молодых ребят, взяли шесть человек из «Стальных Лис». Не хватило, как бы банально это ни звучало, опыта.

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