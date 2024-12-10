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На этот раз сожгли гроб: в Тбилиси прошел новый митинг оппозиции

На этот раз сожгли гроб: в Тбилиси прошел новый митинг оппозиции

У здания парламента в Тбилиси прошел митинг грузинской оппозиции. В этот раз участники принесли на акцию гроб, в котором была фотография Бидзины Иванишвили, почетного председателя партии «Грузинская мечта».

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