На этот раз сожгли гроб: в Тбилиси прошел новый митинг оппозиции

У здания парламента в Тбилиси прошел митинг грузинской оппозиции. В этот раз участники принесли на акцию гроб, в котором была фотография Бидзины Иванишвили, почетного председателя партии «Грузинская мечта».
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