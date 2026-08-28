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Донецк. Ситуация после массированных атак по энергосистеме.

Донецк. Ситуация после массированных атак по энергосистеме. Свет пока есть, но освещение, по словам моей мамы, "как в подвале" что в самом центре города, что по окраинам.

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