В Киеве не сомневаются: «Трагедии с военными складами среди жилых застроек не прекратятся»

Производства и склады украинского ВПК якобы невозможно убрать из жилых застроек, но личный состав подразделений ВСУ стоит расквартировывать среди местного населения.
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