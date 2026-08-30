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В Киеве не сомневаются: «Трагедии с военными складами среди жилых застроек не прекратятся»

В Киеве не сомневаются: «Трагедии с военными складами среди жилых застроек не прекратятся»

Производства и склады украинского ВПК якобы невозможно убрать из жилых застроек, но личный состав подразделений ВСУ стоит расквартировывать среди местного населения.

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