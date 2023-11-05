Крымские студенты присоединились к волонтёрам Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ

34 студента из Крымского регионального отделения студенческих отрядов отправились в Москву, чтобы принять участие в качестве волонтёров на Международной выставке-форуме «Россия», которая продлится до апреля 2024 года на территории ВДНХ.
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