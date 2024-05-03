Ответ на пост «Лунный заговор, пыльный котёл и кулоны в #44 угадайке!»

@ofcWeKnow, мой вопрос не о домыслах, а о географии и статистике: Существует ли широкий/узкий статистический коэффициент, который показывает не только уровень урбанизации, но и то, в каком количестве городов сконцентрировано население каждой страны? Я попробую это разоблачить.
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