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Регионы России

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Путин присвоил Собянину звание Героя Труда России

Путин присвоил Собянину звание Героя Труда России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении мэру Москвы Сергею Собянину звания Героя Труда Российской Федерации.

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