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Роналду о победе над Турцией: «Первый шаг к нашей большой цели. Вперед, Португалия!»

Криштиану Роналду высказался о победе Португалии над Турцией (3:1) в стыках ЧМ-2022. «Первый шаг к нашей большой цели, к чемпионату мира 2022 года.

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