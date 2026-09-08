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Энциклопедия географа

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Плавучий дом, который выбирает маршрут: как устроена жизнь на частном жилом лайнере The World

Плавучий дом, который выбирает маршрут: как устроена жизнь на частном жилом лайнере The World

Представьте, что ваш дом не стоит на одном месте. Вы засыпаете в своей спальне, а просыпаетесь уже в другом полушарии.

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