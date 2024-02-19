Эксперты назвали бег в молодости лекарством от саркопении в старости

Избежать развитие саркопении возможно, если в молодости регулярно заниматься бегом. Об этом "Известиям" рассказала специалист по питанию и коррекции фигуры, член общественного объединения "Нутрициологи России" Наталья Костенко, передает Sovainfo.
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