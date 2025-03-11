В Крыму могут вырасти цены в гостиницах и санаториях: когда и почему

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму к июлю цены в гостиницах и санаториях, а также базах отдыха и кемпингах могут вырасти на 15–20%, что станет откликом собственников объектов размещения на новые требования законодательства.
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