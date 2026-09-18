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В Мангистау открыли движение на участке республиканской автодороги

В Мангистау открыли движение на участке республиканской автодороги

17 сентября в 20:00 в Мангистауской области открыли движение для всех видов автотранспорта на участке республиканской автодороги «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай-Өтес — Шетпе — Жетібай — морской порт Актау», передает inAktau.

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