Диверсиями пытались сорвать выборы на Дальнем Востоке

Попытка диверсии едва не сорвала проведение выборов в Госдуму в Дальневосточном регионе. «Ростелеком» зафиксировал два факта преднамеренного вывода из строя магистральных волоконно-оптических линий связи на территории Дальнего Востока.
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