Темпы роста инвестиций в Калужской области стали одними из самых низких в ЦФО

За первое полугодие 2024 года капитальные вложения в Калужской области выросли лишь на 4,7%. Это один из самых низких показателей в ЦФОЗа первое полугодие 2024 года капитальные вложения в Калужской области выросли лишь на 4,7%.
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