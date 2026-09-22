❗️В Севастополе отец и сын хранили у себя боеприпасы и порох 58-летний мужчина и его 33-летний сын ранее занимались охотой и имели охотничье оружие, но после потери лицензий сдали оружие, оставив у себя порох и боеприпасы.
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