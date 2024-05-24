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ФСБ задержала члена "Правого сектора"* в Херсонской области

ФСБ задержала члена "Правого сектора"* в Херсонской области

пресс-служба УФСБ России по Херсонской области Федеральная служба безопасности задержала в Херсонской области находящегося в международном розыске члена "Правого сектора"*, который скрывался от следствия с 2011 года на территории Украины.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
РЕН ТВ. а не засранцы ли вы,напечатав этот пост? Я задам простой,от читателя, вопрос: вы о чём, о ком и зачем это написали, с закрашенной чьей то рожей? Или вы,всё таки засранцы,не уважающие читателя,обдолбанные пиарщики!
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