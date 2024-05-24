ФСБ задержала члена "Правого сектора"* в Херсонской области

Александр Ляшенко

РЕН ТВ. а не засранцы ли вы,напечатав этот пост? Я задам простой,от читателя, вопрос: вы о чём, о ком и зачем это написали, с закрашенной чьей то рожей? Или вы,всё таки засранцы,не уважающие читателя,обдолбанные пиарщики!