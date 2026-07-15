Мобильная медицинская бригада ОКБ продолжает выезды в районы Тверской области

Для повышения доступности первичной специализированной медицинской помощи взрослому населению в Тверской области работает мобильная медицинская бригада, сформированная на базе Областной клинической больницы — сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.
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