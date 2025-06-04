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Царьград

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Мистер Кредо вновь в списке штрафников ГИБДД. Долг певца превысил 30 тысяч рублей

Мистер Кредо вновь в списке штрафников ГИБДД. Долг певца превысил 30 тысяч рублей

Исполнитель хита "Чудная долина" задолжал государству внушительную сумму. Детали задолженности Мистера Кредо.

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