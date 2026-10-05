Нобелевку в области медицины в 2026 году присудили за оптогенетику

Нобелевская премия 2026 года в области физиологии или медицины присуждена трем ученым – Карлу Дейссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю – за их работу по разработке методики расшифровки того, как мозг формирует «воспоминания, чувства и поведение».
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