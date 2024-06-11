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Наука и град

Наука и град

В современных геополитических условиях, когда санкционное давление государств Запада наиболее выражено в высокотехнологичных отраслях, задача достижения технологического суверенитета страны становится приоритетом государства.

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