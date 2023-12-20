Беглов: последнего жильца дома на Гороховой уговаривали покинуть здание

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своих соцсетях заявил, что последнего жильца дома на улице Гороховая, который обрушился рано утром 20 декабря, уговорили покинуть здание и перебраться в гостиницу накануне.
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