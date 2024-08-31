Недавние исследования, основанные на сотрудничестве двух самых современных космических зондов для исследования Солнца - Solar Orbiter ЕКА и Parker Solar Probe НАСА, — наконец-то дали ответ на вопрос, который мучил ученых на протяжении десятилетий: откуда

﻿﻿Недавнее исследование, основанное на сотрудничестве двух самых передовых солнечных зондов в мире – Солнечного орбитального аппарата ЕКА и Солнечного зонда Паркер НАСА – наконец дает ответ на вопрос, который десятилетиями озадачивал ученых: а откуда берется энергия, необходимая для ускорения? ветер? Солнечный ветер — постоянный поток частиц, выходящий из атмосферы Солнца (короны) и проносящийся по Земле, — был предметом интенсивных исследований с момента его открытия в 1950-х годах.