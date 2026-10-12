✔️ Как в Ялте выбирают места для благоустройства Председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский рассказал, что при выборе объектов учитывают пожелания жителей и наказы избирателей.
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