В Финляндии признали вступление в НАТО крупной геополитической ошибкой

Профессор из Хельсинки Туомас Мелинен сравнил вступление Финляндии в НАТО с разделением Германии в 1945 году, назвав это решение худшим геополитическим шагом за последние 79 лет, сообщает 13 ноября «Газета.
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