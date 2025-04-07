MWM назвал важное преимущество Су-35 в ближнем воздушном бою с F-35

Российские Су-35 впервые встретились в небе с американскими F-35, сообщает Military Watch Magazine. На кадрах, опубликованных 4 апреля, запечатлено сближение самолета F-35A ВВС США и Су-35С Воздушно-космических сил России в районе Аляски: видно, как F-35 приближается к российскому истребителю, сопровождавшему бомбардировщики Ту-95МС, и успешно занимает позицию впереди и справа от него.