Джо Молья: Биткоин стал важным элементом финансов и курс продолжит рост

Джо Молья, бывший генеральный директор TD Ameritrade, крупной американской компании по ценным бумагам, сказал в интервью CNBC: «Биткойн преодолел связанный с ним скептицизм и стал играть важную роль в качестве важнейшего элемента финансов.
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