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Джейсон Дессен, инициатор отделения Калифорнии от США, найден мёртвым

Джейсон Дессен, инициатор отделения Калифорнии от США, найден мёртвым

Джейсон Дессен, инициатор петиции и сбора подписей за отделение Калифорнии от США, обнаружен мёртвым.

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Комментарии
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SK
Sergey Korotun
Кондиционер взорвался. Это же сплошь и рядом. Ничего нового. А вот у врагов России когда кондиционеры взрываться будут? Везде ли кожуру от бананов заботливо разложили?
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7 час.
лл
лина любимцева
Это демократия по-американски.  УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА - и нет проблем. У пиндосов это запросто....
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6 час.
АндрейБорков
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