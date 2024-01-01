«У меня все кипит» Путин пообещал ответить на удар ВСУ по Белгороду

Президент России Путин назвал терактом удар ВСУ по Белгороду 30 декабря Президент России Владимир Путин 1 января встретился с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского и прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду.
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