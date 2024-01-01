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«У меня все кипит» Путин пообещал ответить на удар ВСУ по Белгороду

«У меня все кипит» Путин пообещал ответить на удар ВСУ по Белгороду

Президент России Путин назвал терактом удар ВСУ по Белгороду 30 декабря Президент России Владимир Путин 1 января встретился с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского и прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду.

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