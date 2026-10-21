Исследователи Донецкого государственного университета получили грант Российского научного фонда на создание большого толкового словаря сокращений русского языка, рассказал заведующий кафедрой русского языка ДонГУ профессор Вячеслав Теркулов Донецкому агентству новостей.
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