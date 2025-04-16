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В Туле женщина на иномарке сбила 11-летнего мальчика на электросамокате

В Туле женщина на иномарке сбила 11-летнего мальчика на электросамокате

Авария произошла в 15:15 дня 15 апреля на улице 9-го Мая в Туле. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 50-летняя женщина на автомобиле &quot;Хонда&quot; наехала на 11-летнего мальчика на СИМ, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

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