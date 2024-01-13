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Мировое обозрение

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Повреждённый лунный модуль Peregrine добрался до Луны, но о посадке речь не идёт

Повреждённый лунный модуль Peregrine добрался до Луны, но о посадке речь не идёт

Первый за пять десятилетий лунный посадочный модуль США был запущен в космос 8 января. Вскоре после старта аппарат столкнулся с проблемой утечки топлива, из-за чего выполнение поставленных перед ним задач оказалось под большим вопросом.

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