Повреждённый лунный модуль Peregrine добрался до Луны, но о посадке речь не идёт

Первый за пять десятилетий лунный посадочный модуль США был запущен в космос 8 января. Вскоре после старта аппарат столкнулся с проблемой утечки топлива, из-за чего выполнение поставленных перед ним задач оказалось под большим вопросом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии