Шәрык клубы «Моңлы тарих» музыкаль кичәсен Хәйдәр Бигичевка багышлый

26 сентябрьдә 19.00 сәгатьтә Шәрык клубында «Моңлы тарих» музыкаль кичәсе Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты, ТАССРның халык, РСФСР атказанган артисты, Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты Хәйдәр Бигичевка багышлана.
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