Россиянка Анна Калинская победила чешку Марию Божкову на Уимблдоне

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла чешку Марию Божкову в матче второго круга Уимблдона. Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу Калинской, которая была посеяна на турнире под 17-м номером.
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