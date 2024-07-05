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Россиянка Анна Калинская победила чешку Марию Божкову на Уимблдоне

Россиянка Анна Калинская победила чешку Марию Божкову на Уимблдоне

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла чешку Марию Божкову в матче второго круга Уимблдона. Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу Калинской, которая была посеяна на турнире под 17-м номером.

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