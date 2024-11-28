Депутат Кстовского Совета назвал своевременным объединение с Нижним Новгородом

Заместитель председателя Совета депутатов Кстовского муниципального округа Алексей Запоев считает, что вопрос об объединении Кстовского муниципального округа и Нижнего Новгорода рассматривается очень своевременно.
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