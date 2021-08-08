В разработке гиперзвукового оружия России нельзя делать паузу

Оценку состоянию дел в сфере создания американского гиперзвукового оружия и защиты от него заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин дал ещё 18 апреля 2018 года, выступая перед сенатским комитетом по вооружённым силам Конгресса США на слушаниях по теме «Ускорение новых технологий для противодействия возникающим угрозам» Майкл Гриффин не стеснялся в выражениях и сказал прямо: «Сегодня у нас нет систем, которые могли бы соответствующим образом создать соответствующие риски для них [России и Китая], и у нас нет средств защиты от их [гиперзвуковых] систем».