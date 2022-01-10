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Наместников забросил 10-ю шайбу в сезоне. Он не забивал 7 матчей

Форвард «Детройта» Владислав Наместников забил гол в игре чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4 Б). Россиянин забросил 10-ю шайбу в сезоне, прервав 7-матчевую безголевую серию.

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