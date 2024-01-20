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Захарова поправила Ермака, заявившего об успешном контрнаступлении ВСУ

Захарова поправила Ермака, заявившего об успешном контрнаступлении ВСУ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала высказывание главы офиса президента Украины Андрея Ермака об успешном контрнаступлении украинской армии.

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