Захарова поправила Ермака, заявившего об успешном контрнаступлении ВСУ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала высказывание главы офиса президента Украины Андрея Ермака об успешном контрнаступлении украинской армии.
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