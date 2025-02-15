Возгорание в промзоне началось под Волгоградом после падения обломков БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Волгоградскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов, ВС РФ поразили вражеские дроны, в результате падения одного из них началось возгорание в промзоне, сообщил глава региона Андрей Бочаров.