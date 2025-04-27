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Царьград

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На лечение человека-ядра Чачи Валенсии собрали больше 13 тысяч долларов

На лечение человека-ядра Чачи Валенсии собрали больше 13 тысяч долларов

Циркач промахнулся мимо страховочной земли и упал на землю, получив травмы.Поклонники американского циркача Чачи Валенсии и просто неравнодушные люди пожертвовали ему на медицинскую помощь около 13,5 тысяч долларов.

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