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  • Мария
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Превращаем макароны в настоящий салат с беконом. Теперь можно есть и в теплом, и в холодном виде

Привычные макароны лучше будет приготовить не гарниром, а настоящим ресторанным салатом с беконом. В этом варианте исполнения их можно есть и горячими, и холодными: простое в приготовлении блюдо наверняка придется по вкусу домашним и гостям.

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