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Закон и Порядок

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Каким главным качеством должен обладать министр обороны? Статья, которая многое вам объяснит

Каким главным качеством должен обладать министр обороны? Статья, которая многое вам объяснит

И снова мы слышим многочисленные возгласы, что нашего министра обороны нужно срочно снимать или даже садить в тюрьму:– У наших солдат нет зимней формы.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
да какртинка, типовая примитивная картинка - таких при совдепии совковые маляры намазали вомножестве.. один митрофанушко эль-греком много после себя сказочной мазни оставил
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3 д.
Владимир Михальков
Что Вы хотите втолковать этой кухонной кастрюле? Почти все эти &quot;совдеповские &quot; военачальники вышли из нижних чинов которые ещё царём батюшкой были увешаны георгиевскими крестами за подвиги на поле боя и всю свою жизнь посвятили обороне страны! Когда умер Ворошилов я служил в ГСВГ в клубе части поставили его портрет с траурными венками и весь полк прошёл перед этим портретом каждый солдат и офицер останавливался и отдавал честь (уверен что так же было во всех гарнизонах СССР) но таким как эта курица этого никогда и ни за что не понять просто потому что нечем!
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3 д.
Владимир Михальков
&quot;Ведь с нами Ворошилов первый красный офицер сумеем кровь пролить за СССР&quot;! (слова из песни)
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3 д.

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