Каким главным качеством должен обладать министр обороны? Статья, которая многое вам объяснит

Владимир Михальков

Что Вы хотите втолковать этой кухонной кастрюле? Почти все эти "совдеповские " военачальники вышли из нижних чинов которые ещё царём батюшкой были увешаны георгиевскими крестами за подвиги на поле боя и всю свою жизнь посвятили обороне страны! Когда умер Ворошилов я служил в ГСВГ в клубе части поставили его портрет с траурными венками и весь полк прошёл перед этим портретом каждый солдат и офицер останавливался и отдавал честь (уверен что так же было во всех гарнизонах СССР) но таким как эта курица этого никогда и ни за что не понять просто потому что нечем!