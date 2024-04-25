Суд приостановил права голландской X5 на «дочку» в России

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минпромторга к голландской X5 Retail Group о приостановке корпоративных прав в российской «дочке» ритейлера — ООО «Корпоративный центр ИКС 5», сообщила сама компания.
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