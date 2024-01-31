"За ленточкой" свои заботы - там нет ощущения, что "небратья" выдохлись и уже не могут представлять опасности.
Воины ZOV готовятся встретить миллионную армию. А в тылу кричат: "Мы устали хоронить"
Комментарии
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Андрей Stan
))) Какая на хрен демобилизация? Призвали в сентябре - октябре.Сейчас только февраль... ))) Только тупые провокаторы да либерасты могут сейчас поднимать визг о демобилизации?!... Допускаю, что они "присели" на уши безмозглым бабам, на врав с три короба... и накрутив их за мотню на лобке, вывели их на "протесты"... Но... Более чем уверен, что подавляющее большинство дружит с головой и на такую херню не повелось...В идеале, было бы отлично, если бы таких "гуманных либерастов" просто вырезали бы... )))
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