Воины ZOV готовятся встретить миллионную армию. А в тылу кричат: "Мы устали хоронить"

Андрей Stan

))) Какая на хрен демобилизация? Призвали в сентябре - октябре.Сейчас только февраль... ))) Только тупые провокаторы да либерасты могут сейчас поднимать визг о демобилизации?!... Допускаю, что они "присели" на уши безмозглым бабам, на врав с три короба... и накрутив их за мотню на лобке, вывели их на "протесты"... Но... Более чем уверен, что подавляющее большинство дружит с головой и на такую херню не повелось...В идеале, было бы отлично, если бы таких "гуманных либерастов" просто вырезали бы... )))