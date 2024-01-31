Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    "уехала за рубеж вместо со своим мужем-иноагентом" только жадность заставляет Максима Тришина, писать и опубликовыват...Актёр Князев раск...
  • Boris Borisov
    Никита Сергеевич, дорогой, Вы же аристократ .Зачем отвечать холопкам Собчачкам ! Ваше оружие -игнорирование , незамеч...Пинг-понг с "кров...
  • Юрий Зубрин
    Ну и еблище,типичное жидовское!"Я израильтянин! ...

Воины ZOV готовятся встретить миллионную армию. А в тылу кричат: "Мы устали хоронить"

Воины ZOV готовятся встретить миллионную армию. А в тылу кричат: "Мы устали хоронить"

"За ленточкой" свои заботы - там нет ощущения, что "небратья" выдохлись и уже не могут представлять опасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Stan
))) Какая на хрен демобилизация? Призвали в сентябре - октябре.Сейчас только февраль... ))) Только тупые провокаторы да либерасты могут сейчас поднимать визг о демобилизации?!... Допускаю, что они &quot;присели&quot; на уши безмозглым бабам, на врав с три короба... и накрутив их за мотню на лобке, вывели их на &quot;протесты&quot;... Но... Более чем уверен, что подавляющее большинство дружит с головой и на такую херню не повелось...В идеале, было бы отлично, если бы таких &quot;гуманных либерастов&quot; просто вырезали бы... )))
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх