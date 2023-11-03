Рязанское МЧС перешло на усиленный режим работы

«В целях эффективного принятия управленческих решений и обеспечения готовности ведомства и подчинённых подразделений к организации оперативного управления и экстренного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций с 3 по 7 ноября 2023 года ГУ МЧС России по Рязанской области будет переведено на усиленный режим работы», - говорится в сообщении.