Рязанское МЧС перешло на усиленный режим работы

«В целях эффективного принятия управленческих решений и обеспечения готовности ведомства и подчинённых подразделений к организации оперативного управления и экстренного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций с 3 по 7 ноября 2023 года ГУ МЧС России по Рязанской области будет переведено на усиленный режим работы», - говорится в сообщении.
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