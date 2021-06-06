Инспекторы ПДН Владикавказа совместно с представителями Комитета по делам молодежи провели мероприятие для детей из неблагополучных семей

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по г. Владикавказу организовали культурно-просветительное мероприятие для подростков, состоящих на профилактическом учете.

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